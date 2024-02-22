Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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Беги, динозавр, беги!

Беги, динозавр, беги!

Ну вот и все — вас вот-вот проглотит тираннозавр! Это может произойти в любую минуту! Жаль, вы не догадываетесь, что можете легко его обогнать! Хотя тираннозавр — безжалостный охотник размером с автобус, с сильным хвостом и острыми зубами, на деле он довольно медлительный, и его максимальная скорость передвижения составляет двадцать километров в час.

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