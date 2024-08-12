CNN: В ФБР рассказали, как хакеры атаковали штаб Трампа

Федеральное бюро расследований (ФБР) полагает, что хакеры взломали аккаунт электронной почты сотрудника, который связан с предвыборной кампанией кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии