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Товарищеский матч. «Зенит» сыграет с «Динамо» Махачкала

« Зенит » примет « Динамо » Махачкала в товарищеском матче. Товарищеский матч Санкт-Петербург, стадион «Смена» «Зенит» – «Динамо» Махачкала – 17:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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