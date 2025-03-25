Выставка «Московский сокольничий» во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства

С 19 марта по 10 апреля 2025 года в Москве во Всероссийском музее декоративного-прикладного и народного искусства проходит выставка «Московский сокольничий», посвященная неотъемлемой части национального культурного наследия России — охоте.
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