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Политика как она есть

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Поступило предупреждение о приближении к Земле космических «убийц городов»

Поступило предупреждение о приближении к Земле космических «убийц городов»

Ученые предупреждают, что астероиды, которые именуются «убийцами городов», могут направиться к Земле в течение нескольких недель после обнаружения фатальной ошибки в системе обнаружения По меньшей мере три астероида, которые могут нанести удар по Земле, скрываются за нашим ближайшим соседом в Солнечной системе, пишет Daily Mail.

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