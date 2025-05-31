Поступило предупреждение о приближении к Земле космических «убийц городов»

Ученые предупреждают, что астероиды, которые именуются «убийцами городов», могут направиться к Земле в течение нескольких недель после обнаружения фатальной ошибки в системе обнаружения По меньшей мере три астероида, которые могут нанести удар по Земле, скрываются за нашим ближайшим соседом в Солнечной системе, пишет Daily Mail.
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