Альберт первый: Батыргазиев стал обладателем чемпионского пояса IBA

Вечером 9 декабря в Дубае состоялся боксерский вечер «Ночь чемпионов IBA», в главном поединке которого россиянин Альберт Батыргазиев победил кубинца Лазаро Альвареса в бою за вакантный пояс IBA в категории 60 кг.