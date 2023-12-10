Альберт первый: Батыргазиев стал обладателем чемпионского пояса IBA

Вечером 9 декабря в Дубае состоялся боксерский вечер «Ночь чемпионов IBA», в главном поединке которого россиянин Альберт Батыргазиев победил кубинца Лазаро Альвареса в бою за вакантный пояс IBA в категории 60 кг.
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