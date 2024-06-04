Трансплантолог Николаев: «Отдать свою почку можно только родственнику. Остальное незаконно»

В некоторых случаях трансплантация органа — единственный шанс сохранить человеку жизнь. Как сегодня обстоят дела с донорством в России? И каковы шансы у пациента получить донорский орган? Узнали у главного внештатного трансплантолога Петербурга.
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