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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Арсенал» отстает от «Ливерпуля» на 4 очка, сыграв на матч больше. «Ньюкасл» обогнал «Челси» и вошел в топ-4

«Арсенал» отстает от «Ливерпуля» на 4 очка, сыграв на матч больше. «Ньюкасл» обогнал «Челси» и вошел в топ-4

Команда тренера Микеля Артеты обыграла «Тоттенхэм» (2:1) дома в лондонском дерби в рамках 21-го тура Премьер-лиги.

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