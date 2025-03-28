Необычные крепости: какая из них окутана мифами о "призраке с запахом"

Global Look Press//Marc Rasmus/http://imagebroker.com/#/search Сенсационная находка испанских археологов – они обнаружили фундамент и руины крепости, которой почти 5 тысяч лет: 25 бастионов, а сама по себе крепость пятиугольной формы.
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