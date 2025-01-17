Овечкин сократил отставание от Гретцки до 20 голов

Российский форвард и капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил разрыв между собой и канадцем Уэйном Гретцки в списке ведущих бомбардиров регулярных сезонов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до 20 голов.
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