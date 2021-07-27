Скандал на Олимпиаде с русским акцентом: У традиционалистов "гнилое сердце"?

Патриот России и Советского СоюзаСкандал на Олимпиаде с русским акцентом: У традиционалистов "гнилое сердце"? Выбирать вам. Фото: Anton Belitsky / Globallookpress "У тебя гнилое сердце", - тыкнул Татьяне Навке женоподобный гимнаст.Вернуться к статье279НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьGalina BobryashevaГосподи! Их так много запад расплодил, что они уже войной идут на нормальных людей. Скоро нормальных будут судить за нормальность и сажать в тюрьму.Елена Дмитроваеще чего нормальные под таким напором и размножаться перестанут.. ну пусть рожают те у кого по паре яичек в запасе..Елена ДмитроваИ еще.. Содом и Гомора справедливо были стёрты с лица земли.. выпросят у Всевышнего..Залман РабиновичНарод! В Китае (где-то в и-нете промелькнуло, не помню только где) только по официальным данным около 50-ти миллионов этих гомосексюоляо. А по не официальным - думаю их раза в два больше. Вот где бы задуматься, вот где собака порылась...и страшно уже не только мне.Татьяна БраунОй, а где хваленая западная толерантность, в том числе и право высказывать собственное мнение?Дмитрий Алиев))))) своё мнение можно иметь только толерастам и др. ....растамЛюдмила АнисинаОчень зауважала Навку,громко,очень эстетично и этично!!! она высказалась,что природное есть правильное, и в нашей стране патологию!!! разводить не будем)) А что на неё рычать стал мужичишко в полоске под юбчонку,чтобы спрятать свой пол- это его проблемы,убогости и дефекта мышления . Ведь есть,есть мужская художественная гимнастика,красивая,мужественная,эстетичная. Да есть в природе сексотклонения .где-то 0,00 2 - 0,02сколько-то %, остальное -это искусственно выращенное извращение. А извращение,оно и в Африке извращение , и нечего его рядить в цивильные одежды.чем занимается загнивающий зАПАД. Природные такие больные ведут себя скромно и никому,ничего не демонстрируют, не навязывают,не " заражают ",агрессивны только искуственники, а ведь есть уголовные статьи о заражении своим заболевании здоровых ))Татьяна БраунСегодня американцы плачут о том, что не взяли золото в гимнастике. Выбыла их главная фаворитка-Блейз. Сколько раз вижу ее фото, столько раз удивляюсь изрядной мощности тела. Какая-то очень "негимнастическая". Явно не обходится без "лекарств от кашля".Людмила АнисинаТак эта гимнастка систематически принимает лекарства,много где запрещённые, и это не скрывается!, которые исключают любое волнение и переживание в высшей нервной деятельности,якобы они ей назначены врачами.Гимнастки всего мира ждут,когда она сойдёт с соревнований,чтобы другие могли справедливо бороться.Об этом много пишут.Видимо ей кто-то очень чётко всё сказал .и она не выдержала справедливого прессинга коллег.Сергей ЧерновНе смотрю и не принимаю всерьёз женскую штангу , бокс , футбол , борьбу ,хоккей .ХРЕНЬ .Nataliya KosarevaМолодец, Танюша!!!Татьяна ЕжоваВеликолепная Татьяна! Умная и талантливая,успешная и счастливая! Прекрасная ЖЕНЩИНА! БЛАГОСЛОВЕННА БУДЬ В ЖЕНАХ!SSSasha Sokolovошалела тетя ты в своих восторгах смешав кучу всё что было у тебя в голове приплела и фразу из православия...к Навке это не имеет никакого отношенияВНВиталий НОРДПидор гнойный - глохни!SSSasha Sokolovу тети набор чуши в головеГеннадий СытникИди нахуй, чмо безродное!ВНВиталий НОРДПравильно, задолбал уже этот тупорылый бандерлон со своими воплями: "Геям слава"...Алексей СмирновЛюди есть мужского пола. есть женского, остальное уродство.Александр МолчановВаще то я не стал бы осуждать и смеяться над этими убогими извращенцами а наоборот всячески им поддакивал мол правильной дорогой идете педики ибо как в песне поется-когда войны суровый час настанет кого они защищать то будут ради кого умирать? А мы точно знаем за что!AAlexПроблема тут в том, что если ем поддакивать - они не остановятся. И моргнуть не успеете, как они будут кишеть везде, требуя особых прав и повышенного внимания. Сейчас в каждой западной компании проводятся треннинги по терпимости, обьясняющие, что они такие же, как все. Но при этом говорится, что им надо давать преимущества, поскольку это вносит разнообразие. Т.е. при выборе кандидатов на должность уже сейчас выбирают не самых опытных, а вносящих разнообразие.ИИскандерНа Кристофера Бенитоса, что волосатого, что бритого мне в общем-то насрать. Пидарас он и есть пидарас. А вот на тему сладких соплей о добром Мойше Даяне, которого автор приплёл неизвестно зачем, хочу напомнить:Валерий ВорожищевВот и дожились! Россия стала полноценной «демократической» страной, которая идёт в ногу со всем «цивилизованным» миром. И что мы видим? Борьба с традиционной семьёй; - Материнство, отцовство, семейные и родственные узы стали объявляться устаревшими; - Насаждались принципы и методы ювенальной юстиции; - Распространялась гендерная идеология с планами создания нового человека, обладающего свободой выбора собственного пола и сексуальной ориентации, то есть правом по своему произволу решать, быть ему или ей мужчиной или женщиной, гетеросексуалом, гомосексуалистом, лесбиянкой, бисексуалом или транссексуалом; - Была разрешена и процветала мужская и женская порнография, в том числе в интернете и СМИ; - Женщины и мужчины торговали своими телами и сексуальные услуги оказывались сплошь и рядом, в "ночных клубах", "саунах" комнатах отдыха корпораций, других разных «контор» и частных жилищах; - Были созданы неограниченные возможности в удовлетворении сексуальных извращений; - Сексуальные извращенцы находились во всех слоях общества и они всерьёз добивались прав на признание их союзов наравне с традиционными семьями; - Были узаконены убийства нерождённых детей по прихоти их матерей и отцов, а основанием для их убийств могло стать лишь желание карьерного роста родителей или материальные затруднения; - Количество хирургических абортов и выскабливаний не рождённых детей. Только в России, за вычетом Украины и Беларуси, составляло от полумиллиона до миллиона ежегодно и это без учета медикаментозных убийств. Уровни убийств не рождённых детей и самоубийств долгие годы были одними из самых высоких в мире. Мы стали вымирать, а наше место начали занимать пришлые, так называемые трудовые мигранты с иными, отличающимися от наших религиями и традициями. Казалось, что движение в Небытие для нас кажется уже необратимо. Мы должны знать правду о том, куда и к чему нас целенаправлено толкают.Елена КозловаОго, сколько пунктов нетерпимости! Такая же агрессия, только с другой стороны?Людмила АнисинаНе вижу у Валерий Ворожищев агрессии,просто ЗДРАВОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ РАССУЖДЕНИЕ О ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЯХ В ЗАПАДНОЙ СРЕДЕ, опасение,что они проникают в нашуЗДОРОВУЮ ОТ ИЗВРАЩЕНИЙ пока среду.Обычно патологию лечат,кроме того полагается,если она заразна.то и запреты законодательные вводят.Например заражение специальное туберкулёзом,сифилисом ,прочими,наказуемы. А природа создала МУЖЧИНУ и ЖЕНЩИНУ не просто так,поэтому всякие эксперименты и агрессивное насаждение половых отклонений должны быть тоже наказуемы.Есть по природе 0,0 или даже 0,00сколько-то % этой патологии,остальные -это искусственно взращенные безнравственностью и извращением. Натуральные отклонения не ведут себя агрессивно.Искусственники явно агрессивны.Зачем же им потакать)))Людмила АнисинаКрасиво,этично и эстетично,и громко заявила Навка.Плюсы ей за это.Никакой агрессии,только разум в её заявлении))VVladimirне понял, правда и не дочитал....ПенсионерГлупостью выглядит частое упоминание Моше Даяна.Комментировать
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