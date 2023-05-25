Константин Богомолов: "Они оплакивают свои винировые улыбки, свой тыквенный латте ..."

Константина Богомолова прорвало! Рано или поздно это должно было случиться, потому что бедолага женат на Ксении Собчак и уже довольно давно Российский театральный режиссер, худрук Театра на Бронной и супруг одиозной журналистки Ксении Собчак https://misscaprizzz.
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