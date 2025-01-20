Станислав Черчесов остался тренером сборной Казахстана

В казахстанской федерации футбола решили не увольнять российского тренера. Управляющий директор казахстанской федерации футбола (КФФ) Кайсар Бекенов заявил, что главный тренер сборной страны Станислав Черчесов продолжит работу с командой.
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