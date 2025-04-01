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Звезда «Что? Где? Когда?» назвал слова Аскерова о Белгороде непростительными

Звезда «Что? Где? Когда?» назвал слова Аскерова о Белгороде непростительными

Бывший знаток интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», заслуженный юрист России Михаил Барщевский прокомментировал слова другого бывшего знатока Ровшана Аскерова (внесен Минюстом в реестр иноагентов; включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о том, что он считает нормальным удары украинской армии по мирному населению Белгорода.

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