Звезда «Что? Где? Когда?» назвал слова Аскерова о Белгороде непростительными

Бывший знаток интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», заслуженный юрист России Михаил Барщевский прокомментировал слова другого бывшего знатока Ровшана Аскерова (внесен Минюстом в реестр иноагентов; включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о том, что он считает нормальным удары украинской армии по мирному населению Белгорода.