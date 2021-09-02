Может ли КПРФ уступить победу на выборах «Единой России», если об этом Зюганова попросит Путин?

Медвежий уголПолитикаМожет ли КПРФ уступить победу на выборах «Единой России», если об этом Зюганова попросит Путин? КОРОТКО Выборы в Государственную думу России состоятся уже через буквально считанные недели.Вернуться к статье8517НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИИринаВраги коммунистов такого не допустят ,они всегда всё фальсифицируют ради выгоды в своих подлых и преступных целях -от истории своей страны и народа и результатов своих выборов -до продуктов и лекарств для своего народа .Лариса ШемисоваА зачем? Если Зюганов и дальше будет вокруг себя собирать жуликов и педофилов и отождествлять коммунистов с Иисусом, то зачем фальсифицировать, вот криков о фальсификациях будет много. По крайней мере Сурайкин более последователен в коммунистических идеях и более честен, правда сильно агрессивен.Александр ТрофимовЗюганов это примазавшийся к коммунистам предатель и фашист. Кто в Думе проголосовал за приватизацию Партия Зюганова и не нужно придумывать сейчас, что кто-то его попросил, а если так то Зюганова нужно за предательство не просто расстрелять, а посадить на кол на Красной площади на общее обозрениеВСВадим СкоробогатовЗЮзя ни когда не победит в России....Барин-коммунист...Это даже не смешно....Александр ЛисовскийСтатья это для таких буратин как ты . Смысл её ясен - обгадить лидера , значит обгадить партию . На что только не идут эти холуйские ублюдки из продажных СМИ . Дерьмо льётся рекой , а такие попугаи как ты её хавают открытым ртом. КПРФ состоит не из одного Зюганова и он там не " Путин " . Всё это сплошная ложь и как видно находит отклик у примитивов.Natalia ZosimovaНадеюсь, наш народ настолько повзрослел, что не выберут КПРФ ведущей партией в Думе. КПРФ деградировала.ИИринаВот в этом вся сущность врагов коммунистов на территории СССР . Вы беснуетесь против советских коммунистов ,против КПРФ ,а ЗА себя ,ЗА то ,что вы сами сделали ,ЗА ваши антикоммунистические партии ,у вас ничего нет . Сейчас перед вашими выборами , у вас в комментариях только злобствование против КПРФ и Грудинина ,и ничего за ваших едроссов .АлександрБеснуешься здесь только ты.От бессилия и злобы.Иван ЗахаваИРОЧКА, ТЕБЕ НАДО ОБРАТНО В ШКОЛУ, ТАМ ТЕБЯ НАУЧАТ СТРОИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАК, ЧТОБ БЫЛО ХОТЯ БЫ ПОНЯТНО ВСЕ, НАПИСАННОЕ ТОБОЮ!Сергей ВасильевЗря вы так. Она права. Что ер может поставить себе в заслугу? Уничтожение всего промышленного потенциала страны? Создание антинародных законов? Ликвидацию медицины и всех социальных норм? Народу сколько вымирает под их чутким руководством? Сколько коммунистов обвинили в коррупции и сколько ер-цев? Получается ер действительно объединяют жуликов и воров - смотрите ваш же зомбоящик - губернаторы, начальники полиции, полковники захарченки - что коммунисты? Нет, без билета ер туда не пройти. Простой чисткой рядов не объяснить. Просто с кем то серьезно не поделились - совсем посчитали себя небо жителями. Так что ер может поставить себе в заслугу перед выборами? Раздачу подачек из бюджета? Так это называется подкупом избирателей, совершенным группой лиц с использованием служебного положения. Как то так.Рауф РастовУ Вас уже семь лайков, а высвечиваются лишь два. Если звёзды ... лайки кто-то приглушает - значит это кому-нибудь нужно?Рауф РастовОго! Теперь уже одиннадцать !евгений кузинТак она опять забыла галоперидол принять 😂у малахольной перевозбудимость 🤣Рауф РастовТринадцать!Валера ЮшковНарод из СССР знает что компартия сама по себе народная, а не для буржуев и олигархов.АлександрОна только врёт,эта Ирина. И оскорбляет оппонентов. Аргументов-то ноль. Промышленный потенциал ЕР не уничтожала.Она образовалась в 2001 году.И промышленность России только росла последние 10-15 лет. Что такое антинародный закон? Можете сформулировать? Медицина никуда не делась,включая бесплатную,как и образование.Продолжительность жизни стала выше,чем была в лучшие годы СССР. Какое вымирание? Представителей ЕР на руководящих постах в разы больше,чем членов КПРФ.И это естественно.Правящая партия всегда будет самой многочисленной.Пример КПСС как на ладони.10 тыс.пенсионерам за 2 недели до выборов-какая же это подачка или подкуп? Эти деньги уже выплачены и никого ни к чему не обязывают.Когда подкупают,то деньги платят после исполнения договорённостей.Александр ЛисовскийВот вам и ответ на провокацию . Вы уже выбирали ЕР раньше и что - 30 сребреников дали ? Но это не те деньги , как во времена Иуды , на них долго не протянешь. На других ФОРУМАХ эта СТАТЬЯ не прошла и её быстренько сняли . А тут у старпёром уши заросли мхом , а мозги опилками , но хорошо что вас не так много .Валентин ЩербаковКПРФ самая лживая, самая коррумпированная и самая продажная партия после КПСССергей ВасильевБабочку поправь. Врать мешает.Валера Юшкова ЕР честный враг народной власти.Ваша СветлостьВалёк, Щербачков, привет малохольный, тебя давно из Ганнушкина выписали, лишенец? Поди куратор из едрисни лично хлопотал перед твоим лечащим врачом, чтоб тебя на выборы выпустили...Wladimir СоснинОн врет! Отрабатывает 30серебряников.Иван ЗахаваМне 50, знакомых море, но не от одного не слышал желания голосовать за КПРФ.Сергей Васильева знакомые откуда - из израиля?евгений кузинА твои в доме престарелых,блевак?😂Иван ЗахаваПричем тут Израиль?Сергей Васильева при чем здесь ваши друзья? Народ требует справедливости. от ер, ср, лдпр ее не дождаться от слова никогда и совсем. поблякушки однодневки, самовыдвиженцы - это вообще флюгеры. что делала и сделала ер за 30 лет мы видим и чувствуем в своих карманах. КПК за 30 лет создала первую экономику мира, а ер угробила вторую.Иван ЗахаваТак откуда Израиль?Сергей Васильевпо внешнему виду на заставке. в данном случае ничего личного - только факты.Сергей РоссиА у Жени Кузина большааааая кукурузина ))))евгений кузинДавненько тебя не было,либерастный кусок дерьма!по Анальному соскучился?скоро к нему поедешь🙂Иван ЗахаваФамилии Окуджава, Соткилава, Бериа.... ничего не говорят?Ваша СветлостьОкуджава - жыд!Михаил Андреев,, КПК за 30 лет создала первую экономику мира...,, И причём тут КПРФ? Ты дЭбил Серёжа? КПРФ ,что построил,что сделал для народа? КПРФ это не коммунисты а фрики ,прилипалы,лжецы,приспособленцы..... Ты лапшу себе на уши вешай придурок.Иван ЗахаваОКУДЖАВА, МИНГРЕЛ! А ТЫ ДЕБИЛ!Ваша СветлостьПедик ты, это Берия менгрел, а Окуджава полукровка армянская! И у тебя на аватарке рожа жыдовская, если помнишь, бьют не по паспорту, а по жыдовской роже...Иван ЗахаваДЕБИЛ!Ваша СветлостьШени траки лапараки, чатлах! Маймуно веришвило, шени деда мо....ан дедис траки!ЛюдмилаНе хотела ввязываться в разговор, но это просто невозможный перебор с вашей стороны. Страну развалили сами КПСС ники! В то время никакой ЕР не было и в помине. Развалили, разграбили и раздали все лакомые предприятия своим родственникам, приближенным. Куда делось золото партии КПСС? ЕР ещё не было! Кто в то время банкротил предприятия, чтобы можно было мухлевать с ваучерами.? Если вы этого ничего не знаете, то трепаться в интернете не нужно.Александр ЛисовскийВы правы Ельцын , Путин и вся их кодла из КПСС и КГБ . А про деньги партии спросите у Путина . На что ему строили дворцы ? Правда золотой ёршик из клозета всё же стырили , тоже наверное бывшие комдрузья из ЕР.Валентин ЩербаковКПРФ есть партия сексуальных извращенцев и недостойна быть представлена в наших органах власти.Сергей ВасильевДа, да и носки они стирают сволочи каждый день. Педанты - шнурки гладят перед выступлением о национализации стратегических предприятий и ЦБ РФ. Ну как с такими разговаривать - только мочить - как там - в сортире, да!!!Ваша СветлостьЩербачок, не тормози, даешь едристам дальше грабить страну! Уря, придурок!:)))))))))))))))))))))))Wladimir СоснинКаждый видит то,что больше всего его интересует. Смени сайт придурок извращенец.Viktoria AbramovaНе фиг им там делать у руля, они предатели.Татьяна ЧайкаВсе зависит от суммы «откупных»))))Ингерман Ланскаяесли тебя покупают. то откажись.. так ведь, повесишься, а не откажешься - потому как привык в совке к халяве .....КОТДумаю, что ещё приплатит хозяину Зюганов. Наверняка у хозяина он на кукане ( это такая рыболовная снасть, безнадёжная для рыбы).Ингерман Ланскаядаже если камуноиды выроют упыря и сифилитика и протащат их по стране и то за них не проголосуют более 10% и те маразматикиСергей РоссиЗа кого Вы будете голосовать ? Судя по лексике за Жирика ?Ингерман Ланскаякак всегда, из камуноидов - аналитики, как из савейского дерьма - колбасаВалерий ПашнинА что КПРФ считает что у нее на выборах уже первое место в кармане? Цыплят по осени считают.КОТМеня тоже терзают смутные сомнения.Fidel qwertА в голову не приходило, почему такой поток грязи на КПРФ, это они про себя пишут?))) ЕР конечно, в отличии от тебя, все понимает и боится! Многие будут голосовать за КПРФ, что б главное против ЕР!Рауф РастовСудя по всему, автор даёт читателям специальную психологическую установку перед выборами, заранее предрекая победу КПРФ. Для дальнейшего подзуживания публики он, в добавок к своей версии итогов голосования, в провокационной форме допускает возможность какого-то сговора руководства КПРФ с президентом. При этом автор апеллирует к политической близорукости простых людей и к их слишком поверхностным представлениям о политике. Однако, для того, чтобы правильно разобраться в текущей социально-политической обстановке, нам всем нужно подняться выше уровня слишком упрощённых представлений обывательщины, чтобы стало возможным объективно оценивать политику руководства страны, которая проводится не в каких-то идеализированных, а именно в достаточно сложных и запутанных условиях. Наша великая страна в настоящее время переживает очень ответственный исторический период – она внутренне сосредотачивается и постепенно наращивает потенциал своего дальнейшего развития. На данном этапе пока речь идёт, главным образом, о различных инфраструктурных и производственных вложениях, от которых в ближайшем обозримом будущем ожидается мощный экономический эффект. Поэтому сейчас важно не торопить ход истории, а сохранить стабильное размеренное течение событий и поддержать нашего президента Путина В.В. в такой ответственный момент своим правильным и ответственным голосованием на выборах. Нужно помнить о том, что Единая Россия - это не только нынешние депутаты, но и многочисленная армия из обновлённого состава её членов в лице энергичных молодых людей, достаточно хорошо подготовленных в идейном и профессиональном плане к служению своему отечеству. В данном случае речь идёт о таком разумном сочетании молодых и зрелых политиков, в котором они будут взаимно дополнять друг друга, нивелируя, тем самым, те возрастные недостатки, которые присущи каждому поколению. Ведь недостаточно опытные молодые политики нуждаются в мудрых советах своих старших коллег, а зрелые политические деятели нуждаются в энергичных проводниках своей политики.Николай НиколайБред сивой кобылыСергей СычевАвтор довольно не глупый человек! Зачем хаять КПРФ обзывая - это как раз работает на повышение рейтинга!!! Лучше, по мнению автора, ассоциировать КПРФ с Путиным, у которого рейтинг падает из-за падения уровня жизни в стране - ну и рейтинг КПРФ упадёт как якобы аффилированной с едроснёй партией!!! Автор - молодец!евгений кузинДядя ты уже второй день,как минимум,в 90ых застрял!все бредишь падениям жизни и рейтингами)проснись, малахольный, авось полегчает🙂Сергей ВасильевГде вы воспитывались мил человек? Неужели в гарлеме - кругом грубость, зло, нечистоты, обижали часто, комплекс на лбу вырос? Или два? Да? Примите мои соболезнования.евгений кузинНе тебе,тупой блевак,меня воспитывать!ваше дело молчать,убогие 10%!мои соболезнования тебе, придурок,видать природа тебе мозгов не дала.Тамара ВоронинаА вот тут может быть неожиданный результат,В.В.П.удобнее всего опереться на ту партию,которую выберет народ.голосование народа может дать неожиданный результат.В этом случае Путин считается с ГОЛОСОМ НАРОДА,МихаилК сожалению голосовать по большому счёту не за кого. Платошкина сняли по беспределу ,а Зюганов уважения не вызывает . Ну а что народ - заслуживает той власти которую имеет.КОТПочему ВСЕ ругаются на этом сайте? Из политики переходим на личности. Вопрос-будут изменения В жизни россиян или нет.Wladimir СоснинА вы не переходите!Если я например на этом сайте скажу доброе слово в адрес Навального,то ВЫ же сами выльете на меня ушат грязи. Разве не так?КОТКонкретно Навального даже поддержу.Wladimir СоснинУ нас нет натуральной оппозиции,если и были лидеры,то сидят или задавлены принятыми законами.Поэтому веры Зюганову на 100% нет. Но голосовать за него надо,сегодня больше не за кого.Будет хотя бы видно,чего стоит ЕР,если она и победит на выборах.Власть раздробила голоса против ЕР набрав партий однодневок,ничего себя не представляющих кроме лозунгов и исчезающих сразу после выборов.Это не видит только дурак или просто пригожинский холуй.ИИринаВСЕ беснующиеся против КПРФ -НЕ способны предложит свою лучшую партию .Wladimir СоснинВы способны?Или способны только задирать и раздвигать ноги правильно?Читайте внимательно мой комментарий,если в голове есть чего включать.Всего доброго!ИИринаИ что ? Вы НЕ за КПРФ ,а просто ПРОТИВ едроссов . А голосовать надо ЗА партию или претендента на пост Президента ,а если нет своего выбора ,то вообще не надо голосовать . Надо учиться ответственности за свои поступки ,а то враги коммунистов навязали России и российскому народу Ельцина в 1991 году ,а потом трусливо подкинули его коммунистам и их сторонникам "а он не наш ,он ваш коммунист".Валерий ВавиловНадо учиться ответственности за свои поступки ,а то враги коммунистов навязали России и российскому народу Ельцина в 1991 году ,а потом трусливо подкинули его коммунистам и их сторонникам "а он не наш ,он ваш коммунист".- шедеврально!!!! Ну прямо как ГАЗ- словесный понос без ответственности. Это кто там вам навязал опоюха всея Руси? Свердловские коммунисты? На кол козлов! Московские коммунисты? В костер уродов! Нее, не они? Ваш коммунист ГАЗ, отдал пьяни президентство- рули борька, а я издить со стороны буду. А расскажите уважаемая, что депутаты от КПРФ претворили в жизнь россиян- кроме бла-бла-бла, да мы бы, если бы? Напрягитесь и просветите неуча.Wladimir СоснинЯ не вижу за кого голосовать! Но вынужден идти на выборы и отдать голос за КПРФ.И очень хорошо понимаю,что эти выборы ничего не решат . Надо для этого хоть сколько -то и не так много знать труды Ленина.Зюганов давно превратился в карманную оппозицию на коротком поводке да и зачем ему победа на выборах?Он это хорошо понимает!АСАлександр СергеевГРАЖДАЕ России НЕ ГОЛОСУЙТЕза людей, которые от КПРФ:- ЗЮГАНОВ, КАШИН, ГРУДИНИН, ПЛАТОШКИН, РАШКИН, нтиколай БОНДАРЕНКО и МНОГИЕ другие, которые ужеь ни раз ПРЕДАВАЛИ Россию. Им всё равно, каким путём СВЕРГНУТЬ нынешнюю ВЛАСТЬ, ПЕРЕВОРОТ, вместе с ПЯТОЙ КОЛОНОЙ, в лице "РЕВОЛЮЦИОННОГО" ЕВРЕЙСТВА , аналогичного 1917 года, в крайнем случае 1991 года когда была уничтожена ими РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ и были созданы 15 Советских Республик ). Надо было создавать 15 Советских Республик для того, чтобы уничтожить РОДНОЙ ДОМ !? И снова с ПЯТОЙ КОЛОНОЙ, в лице "РЕВОЛЮЦИОННОГО" ЕВРЕЙСТВАуничтожжают СОВЕТСКИЙ СОЮЗ ( созданный ими же, но по желани ПЯТОЙ КОЛОНОЙ, в лице "РЕВОЛЮЦИОННОГО" ЕВРЕЙСТВА ). История с ЗЮГАНОВЫМ известна. Один из главных функционеров ЦК КПСС (Коммунистической партии Советского Союза), преданную самими же КОММУНИСТАМИ в 1991 году (РАЗВАЛИЛИ ВЕЛИКИЙ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ). Но ЗЮГАНОВ не растерялся и создал в начале 90-х новую партию – КПРФ (Коммунистическая партия Российской Федерации). На Президентских выборах 1996 года СТРУСИЛ, можно сказать, подарил Президентское кресло России ЕЛЬЦИНУ (тот не растерялся, с благодарностью забрал его). С Сегодняшняя КПРФ, лицемерная, МЕРЗСКАЯ организация, имеющая в своё составе НЕГОДЯЕВ, готовых ради кресла в ГОСДУМЕ, Московской ДУМЕ и других органов ВЛАСТИ России, пойти на любой ПОДЛОГ, это КАШИН, ГРУДИНИН, ПЛАТОШКИН, РАШКИН, нтиколай БОНДАРЕНКО и многие другиеКаким образом БОЛЬШЕВИКИ (позже КПСС ) ПРЕДАЛИ Российскую Империю в 20-хгодах 20-ого столетия У БОЛЬШЕВИКОВ (БОШКИ не работали, тупые были. Потому- что они НЕ УВИДЕЛИ, что ( их разводит ) ими упраляла ПЯТАЯ КОЛОНА в лице "РЕВОЛЮЦИОННОГО ЕВРЕЙСТВА, которая и РАСЧЛЕНИЛА РОССИЙСКУЮ ИМПЕРИЮ на 15 СОЮЗНЫХ Республик, которые не вошли в состав России, до сего времени и баломутят и при первой же возможности ПРЕДАДУТ Россию. Что и происхордит сейчас с УКРАИНОЙ и произошло с ПРИБАЛТАМИ. А в 90-х, сами же КПСС развалили СССР и КПСС тоже – это что, тоже было запланировано БОЛЬШЕВИКАМИ !? И сейчас, в этом, 2021 году партийцы КПРФ выходили на НЕ САНКЦИОНИРОВАННЫЕ шествия вместе с ПЯТОЙ КОЛОНОЙ в поддержку НАВАЛЬНОГО – это тоже БОЛЬШЕВИКИ планировали !? КПРФ, вместе с горлохватом ЗЮГАНОВЫМ надо ЛИКВИДИРОВАТЬ, как опаснейшую мину замедленного действия, а ГРУДИНИНА посадить, а ЗЮГАНОВ его хочет в ГОС. ДУМУ затащитьFidel qwertА за кого голосовать?)))Александр борисовбез всяких сомнений- он уже это делал, когда ЕБН выиграл выборыАлександр борисовкот, когда -что то утверждаешь- надо знать, а ты в рыболовном деле полный профан, это про рыболовную снасть "куканNikolay ZakharovКто даст сейчас Зю пойти на компромисс с Путиным, который потерял доверие народа, ситуация кардинально изменилась, нам стало понятно какую жизнь уготовил нам Путин, со своей сворой воров, народу. Враг не пройдёт, победа будет за нами.Николай ЗайчиковВысер еэровского идиотаРоман РомановКакой Коленька возбужденный, смотри не кончи раньше времени.Семен БорисовОчередной блеф зюгандоновского пропогандона!!!ИИринаСкорее бы уже прошли выборы ,и закончилось беснование злобной антисоветской своры ,которая именно это понимает под демократией ,которую она так жаждала при СССР .Авдеев ВикторПродажный вождь, продажной партии!Александр СмирновПока одни партию предлагают, КПРФ уже начинает выполнять свои предвыборные обещания. На прошлой неделе депутаты от фракции КПРФ внесли в Государственную думу законопроект об отмене пенсионной реформы и о возвращении к предыдущим границам пенсионного возраста.Роман Романоврубцова галина gmru (Никитенко)Внести можно все, что угодно лишь бы получить голоса.Людмила Малявина Малявина (Кириллова)зюганов размечталсяКомментировать
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