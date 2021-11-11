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«Враг Грузии №1!» — Россия и Путин в грузинских социальных сетях

«Враг Грузии №1!» — Россия и Путин в грузинских социальных сетях

Очередной темой для обсуждения в грузинских соцсетях стала передача «60 минут» на российском телеканале, где ведущая Ольга Скабеева на фоне грузинского флага на полу студии обсуждала тему возвращения в Грузию экс-президента Михаила Саакашвили.

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