Титул «Молодежная столица России – 2024» получили сразу два города

МОСКВА, 22 декабря, ФедералПресс. На выставке «Россия» прошла церемония вручения Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых», где были объявлены города, получившие титул «Молодежной столицы России – 2024».
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