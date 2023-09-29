«Урал» обратится в ЭСК РФС по судейству в матче с «Ростовом»

«Ростов» и «Урал» сыграли вничью (2:2) в матче 10-го тура Мир РПЛ. Арбитр Роман Галимов назначил спорный пенальти в ворота гостей за попадание мяча в руку Кики, а также удалили и Андрея Егорычева за фол на фланге.