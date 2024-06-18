Собравшемуся воевать за Украину студенту дали девять лет

Владислав Поручиков – бывший студент Инженерно-технологической академии в Таганроге. В феврале 2023 года он пытался пересечь границу России с Украиной в Белгородской области и вступить в запрещенный в РФ “Легион “Свобода России”.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии