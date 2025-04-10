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Скандалы в звездных семьях: кто из знаменитостей воюет со своими родственниками

Скандалы в звездных семьях: кто из знаменитостей воюет со своими родственниками

Громкие скандалы в звездных семействах. Правда ли Владимир Кузьмин отказывался помогать умирающему брату? И по какой причине не приехал на его похороны? За что бьются в суде сестры Шукшины? Из-за чего поссорились близнецы Бурдаевы из дуэта «Братья Грим»? И почему самые близкие люди вдруг становятся врагами? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

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