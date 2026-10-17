Девочка ни разу не была в России, ее воспитывают за границей родители мужа. Юля Савичева с дочерью. соцсетиНакануне Юлия Савичева публично объявила о разводе с мужем Александром Аршиновым, отношения с которым продолжались более 20 лет.
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