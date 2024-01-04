Три астраханца провалились под лёд при попытке перейти реку

Происшествие случилось накануне в Ахтубинске, когда мужчины пытались преодолеть реку Ахтуба. Спасатели «Волгоспаса» получили сигнал от очевидцев, что в районе паромной переправы трое местных жителей провалились под лёд, когда пытались попасть на остров Петриков.