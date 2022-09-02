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План развития Halo Infinite, техно-Silent Hill — Hollowbody, антимонополия Microsoft, раздача Mafia…

План развития Halo Infinite, техно-Silent Hill — Hollowbody, антимонополия Microsoft, раздача Mafia…

Ubisoft официально анонсировала Assassin’s Creed Mirage, Square Enix назвала список своих игр-участников Tokyo Game Show 2022, британские регуляторы могут продлить проверку сделки между Microsoft и Activision Blizzard, создатели Halo Infinite опубликовали план развития, авторы «Покемона» потребовали $72,5 млн и публичных извинений от шести китайских компаний за плагиат, Bomb Rush Cyberfunk и Men of War II перенесли на следующий год, авторы Hogwarts Legacy провели экскурсию по гостиным факультетов школы, анонс .

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