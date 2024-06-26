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Саньоль о Грузии в 1/8 финала Евро: «Горжусь игроками, они превзошли все ожидания. Трудно осознать, чего мы добились – это произойдет, когда мы проиграем, вероятно» 

Саньоль о Грузии в 1/8 финала Евро: «Горжусь игроками, они превзошли все ожидания. Трудно осознать, чего мы добились – это произойдет, когда мы проиграем, вероятно» 

Сборная Грузии обыграла команду Португалии (2:0) в 3-м туре чемпионата Европы и вышла в 1/8 финала на своем дебютном Евро.

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