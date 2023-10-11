Гимн России перед матчем с Камеруном исполнит обладатель «Грэмми» оперный певец Ильдар Абдразаков

Товарищеский матч против сборной Камеруна пройдет 12 октября в Москве. Сборная России сыграет на своем поле впервые с марта.
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