"Росгосстрах" запустил акцию "Золотая пора" предоставляющую выгоду до 25% при страховании жилья

С 16 сентября "Росгосстрах" запускает акцию по страхованию квартир и строений "Золотая пора", предоставляющую возможность для новых клиентов компании на четверть снизить стоимость полиса при заключении договора по классическим продуктам имущественного страхования "Квартира.
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