Масленица-2025 — когда гуляем, зачем едим блины (и при чем тут урожай)

Масленица — это тот редкий случай, когда праздник не просто пережил века, но и почти не потерял своего размаха! Конечно, в современном мире сжигание чучела воспринимается больше как веселое шоу, а блины — как вкусное лакомство, но за всеми этими традициями скрывается целый пласт древней культуры.
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