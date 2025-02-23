Масленица-2025 — когда гуляем, зачем едим блины (и при чем тут урожай)

Масленица — это тот редкий случай, когда праздник не просто пережил века, но и почти не потерял своего размаха! Конечно, в современном мире сжигание чучела воспринимается больше как веселое шоу, а блины — как вкусное лакомство, но за всеми этими традициями скрывается целый пласт древней культуры.