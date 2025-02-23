Масленица-2025 — когда гуляем, зачем едим блины (и при чем тут урожай)

Мы из Советског...
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Комментарии
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владимир рябченко
Церковь решил возглавить&quot; Масленицу&quot;? Славянская масленица это день весеннего равноденствия...  Вторая половин  марта
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