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Дмитровец

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Собянин рассказал о развитии дополнительного образования в Москве

Собянин рассказал о развитии дополнительного образования в Москве

В рамках проекта „Театральное закулисье“ у ребят есть возможность отправиться на экскурсии в театры Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте порассуждал о развитии школьных театров в столице.

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