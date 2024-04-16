Собянин рассказал о развитии дополнительного образования в Москве

В рамках проекта „Театральное закулисье“ у ребят есть возможность отправиться на экскурсии в театры Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте порассуждал о развитии школьных театров в столице.
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