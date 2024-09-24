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Царьград

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"Прилёт шатнул полгорода": Столбы огня от Киева до Одессы. Под "Искандерами" вспыхнули мосты, важнейшие заводы, железная дорога

"Прилёт шатнул полгорода": Столбы огня от Киева до Одессы. Под "Искандерами" вспыхнули мосты, важнейшие заводы, железная дорога

Третьи сутки продолжается плотная атака по особым объектам на территории Украины. Бомбардировка "Искандерами" и "тучи" дронов.

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Комментарии
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NB
Nikolay Boyko
Давно пора
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15 час.
евгений черкашин
Главное что бы это была правда,а не фейк.
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12 час.
Иван Щукин
Жаль что не разрушают дорогу в Киев по которой катаются друзья Зели!
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10 час.

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