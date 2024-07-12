Батыргазиев стал временным чемпионом мира по версии WBA

Альберьт Батыргазиев завоевал первый серьезный титул в профессиональной карьере. В Серпухове завершился турнир по профессиональному боксу, в соглавном событии которого выступил олимпийский чемпион Токио Альберт Батыргазиев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии