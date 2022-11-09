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«Сиэтл» впервые в своей истории выиграл 5 матчей подряд. Клуб идет на 2-м месте на Западе

«Сиэтл» впервые в своей истории выиграл 5 матчей подряд. Клуб идет на 2-м месте на Западе

«Сиэтл» впервые в своей истории выиграл 5 матчей подряд и идет 2-м на Западе. Сегодня «Кракен» обыграл «Нэшвилл» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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