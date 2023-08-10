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«Фиорентина» продала Кабрала «Бенфике» за 20+5 млн евро, купила форварда «Специи» Нзолу за 10+, вратаря «Герты» Кристенсена за 5 и подпишет нападающего «Ривера» Бельтрана за 25 млн

«Фиорентина» продала Кабрала «Бенфике» за 20+5 млн евро, купила форварда «Специи» Нзолу за 10+, вратаря «Герты» Кристенсена за 5 и подпишет нападающего «Ривера» Бельтрана за 25 млн

Нападающий Артур Кабрал перешел из «Фиорентины» в «Бенфику» за 20 миллионов евро. Еще 5 млн прописаны в качестве бонусов.

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