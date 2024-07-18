Ветеран Второй Мировой публично обвинил Байдена в унижении: Четыре главных тезиса – Как кончился новый митинг Трампа

После того, как в митинг в поддержку Трампа в Пенсильвании закончился покушением на жизнь кандидата в президенты, Дональд продолжил своё турне, чтобы привлечь ещё больше спонсоров к своей перевыборной программе.
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