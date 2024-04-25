Лакшери тусовка МО: арест Тимура Иванова показал, как прожигает жизнь военная элитка

"Кадры решают всё." СЕРГЕЙ БОГАТЫРЁВ В сети начинают гадать относительно событий с Ивановым. Типа почему сейчас? Почему его? Ведь знали давно? Давайте повторю некоторые тезисы из былой жизни борьбы с коррупцией.
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