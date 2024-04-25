Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Лакшери тусовка МО: арест Тимура Иванова показал, как прожигает жизнь военная элитка

Лакшери тусовка МО: арест Тимура Иванова показал, как прожигает жизнь военная элитка

"Кадры решают всё." СЕРГЕЙ  БОГАТЫРЁВ В сети начинают гадать относительно событий с Ивановым. Типа почему сейчас? Почему его? Ведь знали давно? Давайте повторю некоторые тезисы из былой жизни борьбы с коррупцией.

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