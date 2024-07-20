Ефимов: жильё по реновации возведут в рамках реализации ещё 9 проектов КРТ

С января по июнь этого года правительство столицы приняло решения о реализации девяти проектов комплексного развития участков бывших промышленных зон и на сегодняшний день недостаточно эффективно используемых территорий.
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