Забавная история о том, как Литва, начавшая конфликт с Китаем из-за Тайваня, сегодня неожиданно получила ответы и от одного, и от другого

2 дня назад 12K прочитали Помните, как началось все это в ноябре 2021 года? Тогда именно крохотная Литва сумела войти в историю, первой вступив на тропу "дипломатической войны" с огромным Китаем, неожиданно для всех открыв в Вильнюсе представительство Тайваня.