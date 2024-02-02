Забавная история о том, как Литва, начавшая конфликт с Китаем из-за Тайваня, сегодня неожиданно получила ответы и от одного, и от другого

2 дня назад 12K прочитали Помните, как началось все это в ноябре 2021 года? Тогда именно крохотная Литва сумела войти в историю, первой вступив на тропу "дипломатической войны" с огромным Китаем, неожиданно для всех открыв в Вильнюсе представительство Тайваня.
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