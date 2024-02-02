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Забавная история о том, как Литва, начавшая конфликт с Китаем из-за Тайваня, сегодня неожиданно получила ответы и от одного, и от другого

Забавная история о том, как Литва, начавшая конфликт с Китаем из-за Тайваня, сегодня неожиданно получила ответы и от одного, и от другого

2 дня назад 12K прочитали Помните, как началось все это в ноябре 2021 года? Тогда именно крохотная Литва сумела войти в историю, первой вступив на тропу "дипломатической войны" с огромным Китаем, неожиданно для всех открыв в Вильнюсе представительство Тайваня.

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Комментарии
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федор
Какое вы уважающее себя государство? Вы прихвостни живущие за чужой счёт! Клопы вонючие !!!!
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19 час.

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