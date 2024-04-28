Тест PRIMPRESS: Кто вы на майских праздниках?

В преддверии майских праздников каждый планирует отдохнуть как следует: кто-то будет расслабляться на диване под любимые сериалы, кому-то по душе вылазки на природу или по барам, иные предпочтут дачные хлопоты.
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