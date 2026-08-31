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Такер Карлсон: Запад хочет силой завоевать Россию, но этого не произойдёт

Такер Карлсон: Запад хочет силой завоевать Россию, но этого не произойдёт

Запад приближается к открытой войне с Россией. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон. По его словам, НАТО, США и западноевропейские державы наносят удары по целям, в том числе по гражданским и энергетическим объектам, в глубине материковой части России.

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