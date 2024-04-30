Фестиваль медиаискусства INTERVALS проходит в Нижнем Новгороде

Фестиваль медиаискусства INTERVALS уже в седьмой раз проходит в Нижнем Новгороде. В этом году в нем участвуют не только российские, но и зарубежные художники – из Франции, Испании, Кореи, Азербайджана и многих других.
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