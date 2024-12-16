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Калужские новости

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Шапша распорядился принять меры к поставщику питания в школах Обнинске, в случае

Шапша распорядился принять меры к поставщику питания в школах Обнинске, в случае

Конкурс выиграла новая компания. С их стороны при выходе в школы возникли проблемы с нехваткой кадровПроблемы, возникшие с питанием в школах Обнинска Калужской области, были подняты на рабочем совещании членов регионального правительства в понедельник, 16 декабря.

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