Шапша распорядился принять меры к поставщику питания в школах Обнинске, в случае

Конкурс выиграла новая компания. С их стороны при выходе в школы возникли проблемы с нехваткой кадровПроблемы, возникшие с питанием в школах Обнинска Калужской области, были подняты на рабочем совещании членов регионального правительства в понедельник, 16 декабря.