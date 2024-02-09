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Новости Тамбова

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9 февраля обесточат 19 улиц Тамбова и всё село Лужки

9 февраля обесточат 19 улиц Тамбова и всё село Лужки

Жителям 19 улиц Тамбова сегодня, 9 февраля, придется несколько часов провести без электричества. В связи с проведением ремонтных работ на объектах электроэнергетики будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов.

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