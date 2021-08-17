Мировое обозрение

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Twitter предоставит пользователям возможность жаловаться на твиты с ложной информацией

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Социальная сеть Twitter начала тестирование кнопки, с помощью которой пользователи смогут сообщать о твитах, содержащих потенциально ложную информацию.

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