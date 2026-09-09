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Владимирские новости

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Фрунзенский суд Владимира посадил наркоторговца на 6 лет

Фрунзенский суд Владимира посадил наркоторговца на 6 лет

Приговором суда во Владимире наркоторговец, ранее имевший судимость, получил 6 лет колонии строгого режима за сбыт 0,28 грамма наркотика в ходе проверочной закупки.

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