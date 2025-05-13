Главу новосибирского Минпромторга заподозрили в превышении полномочий

Прокуратура полагает, что Андрей Гончаров причастен к мошенничеству на 95 млн рублей.В Новосибирске задержали главу регионального министерства промышленности, торговли и предпринимательства Андрея Гончарова, его подозревают в превышении должностных полномочий.
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