Может ли улыбаться Чудовище?

Сегодня ответ на этот вопрос дадут артисты театра «Клото», где состоится премьера спектакля для детей «Чудовище» (6+) Новый спектакль театра «Клото» поставлен по сказке Кристины Стрельниковой «Чудовище улыбается».
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