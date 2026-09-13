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Мировое обозрение

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США готовы поставлять Ирану ядерное топливо, но есть нюанс

США готовы поставлять Ирану ядерное топливо, но есть нюанс

Вашингтон сформулировал условия, при которых готов пойти на беспрецедентный шаг — снабжать Иран ядерным топливом.

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