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Пожарную безопасность 819 учебных организаций проверили в Подмосковье летом

Пожарную безопасность 819 учебных организаций проверили в Подмосковье летом

В Подмосковье специалисты МЧС оценили состояние противопожарной защиты образовательных учреждений. Об этом говорили на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 16 сентября.

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