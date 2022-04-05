Депутат ГД Сергей Гаврилов: Народы Сербии, Венгрии, Греции нас поддерживают

Депутат Госдумы, Президент Межпарламентской ассамблеи православия Сергей Гаврилов рассказал о перспективе отношений России с Венгрией и Сербией, о поддержке со стороны братского народа Греции и об истинном «зеленом» лице Европы.
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