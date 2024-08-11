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Несекретные материалы

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Во владикавказском детском садике воспитательница сломала руку малышу

Во владикавказском детском садике воспитательница сломала руку малышу

Ребенок не успел отходить в заведение и недели. После нанесения травмы воспитательница заметила, что мальчик долго кричит от боли, и написала его маме сообщение с наглой просьбой забрать ребенка, мешающего остальным воспитанникам.

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