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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владимир Плющев: «Третьяк присутствует в Госдуме, больше ничего особенного он не делает. Ни разу не видел его на трибунах. То, что он делает, – кому-то это надо»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил работу Владислава Третьяка в Государственной думе.

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